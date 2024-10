Ten składnik masz na pewno w domu. Problem zniszczonych paznokci zniknie raz na zawsze

Niedobory pewnych składników odżywczych lub witamin mogą prowadzić do łamliwości paznokci i problemów z ich wzrostem. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na swoją dietę i nawyki żywieniowe. Jeśli nasza dieta nie jest pełnowartościowa i zróżnicowana możemy borykać się z pewnymi niedoborami. Suplementy, które mogą wzmocnić nasze paznokcie to przede wszystkim biotyna, cynk, krzem, czy kolagen. Witaminy, takie jak A, C i E, także odgrywają kluczową rolę w ich kondycji. Wprowadzenie pewnych suplementów warto skonsultować z lekarzem, który dostosuje odpowiednie witaminy i minerały do potrzeb naszego organizmu.

Olejek rycynowy to apteczny hit, który kupimy za zaledwie kilka złotych, a jego działanie przechodzi najśmielsze oczekiwania. Pomaga on w walce ze zniszczonymi paznokciami, nawilżając je i wzmacniając. Zawiera on kwas rycynolowy, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co korzystnie wpływa na skórę i paznokcie. Jest on świetnym produktem do bezpośredniego użytku nie tylko do paznokci, ale także rzęs, czy włosów. Najlepiej nałożyć kilka krople na paznokcie i skórki, wmasowując delikatnie przez kilka minut. Działa jak naturalne serum, które pomaga w zapobieganiu łamliwości i stymuluje ich zdrowy wzrost. Stosowanie go regularnie przyniesie zbawienne efekty.