Córka Kate Moss ma cukrzycę. Pojawiła się na Gali Met z pompą insulinową

Lila Moss zmaga się z cukrzycą typu 1., co oznacza, że jej trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny regulującej poziom glukozy we krwi. O chorobie opowiadała w 2021 roku magazynowi "Vogue". W wywiadzie przyznała, że zawsze nosi ze sobą leki oraz urządzenia, które monitorują jej stan zdrowia. W przeciwnym wypadku musiałaby mierzyć poziom cukru we krwi, nakłuwając palec.