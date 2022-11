Coś poszło nie tak. Modowa wpadka Jennifer Lopez

Te dwa elementy garderoby ze sobą nie współgrają

Co poszło nie tak? Na pierwszy rzut oka widać, że gruby sweter nie pasuje do zwiewnej spódnicy. Toporna góra stylizacji gryzie się z lekkim dołem. Nawet buty na platformach, które od kilku miesięcy są hitem w świecie mody, nie uratowały tej stylizacji. Miejmy nadzieję, że to jednorazowa wpadka. W końcu każdemu może się zdarzyć.