Courtney Cox skończyła 60 lat. Żałuje jednej rzeczy

Courtney Cox przyszła na świat 15 czerwca 1964 roku w Birmingham w stanie Alabama. W latach 80. wyjechała do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła karierę modelki. Pojawiła się na wielu okładkach gazet dla nastolatek. Prawdziwy przełom nastąpił w 1984 roku, kiedy wystąpiła w teledysku "Dancing in the Dark" Bruce'a Springsteena.

Teledysk w reżyserii Briana De Palmy stał się jej przepustką do kariery. Jeszcze w tym samym roku zaangażowano ją do roli w serialu "As the World Turns". W kolejnych latach wystąpiła u boku Michaela J. Foxa czy Jimma Carrey'a w komedii "Ace Ventura: Psi detektyw".

Na początku lat 90. wzięła udział w castingu do serialu "Przyjaciele". Ubiegała się o rolę Rachel Green, jednak ostatecznie zagrała pedantyczną i przewrażliwioną szefową kuchni, Monicę Geller.

Sitcom z miejsca stał się hitem, a Cox stała się jedną z najlepiej opłacanych aktorek w Hollywood. Każda kobieta chciała wyglądać jak ona. Po zakończeniu nagrań do "Przyjaciół" rozpoczęła przygodę z wypełniaczami, co było szeroko komentowane w mediach. W pewnym momencie zaczęto nazywać ją "kobietą kotem".

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Woman" wyznała, że żałuje tego, co zrobiła ze swoją twarzą.

"Kiedy już się zacznie, staje się to efektem domina, i zaczynasz robić coraz więcej (...). To był kompletnie stracony czas i żałuję, że poddałam się presji" - wyznała.

W 1996 roku aktorka dostała angaż w filmie "Krzyk". Na imprezie przed rozpoczęciem zdjęć poznała Davida Arquette, który zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia.

- Ona we mnie nie. Musiałem ją do siebie przekonać. Trochę ze sobą flirtowaliśmy. Była piękna i zabawna - zdradził w jednym z udzielonych wywiadów.

Trzy lata później para stanęła na ślubnym kobiercu, a w 2004 roku doczekali się córki Coco. Związek nie przetrwał próby czasu. Ostatecznie rozwiedli się w 2012 roku. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często dzieli się kadrami z życia prywatnego. Niedawno opublikowała zdjęcia ze swoją córką. Trzeba przyznać, że 20-letnia Coco jest bardzo podobna do mamy.

