Courteney Cox tańczy z indykiem na głowie. Fani są zachwyceni tym wideo

Courteney Cox z indykiem na głowie

Serialowa Monica tańczyła z indykiem na głowie w 5 sezonie serialu, a dokładniej w odcinku "The One with All the Thanksgivings". Wideo nagrane jest z przymrużeniem oka. Filmik szybko zyskał na popularności, a w komentarzach, nie tylko fani Cox są jej wdzięczni za taką dawkę humoru, ale też gwiazdy, np. Reese Witherspoon.