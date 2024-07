Cud nad Wisłą pokaże Igrzyska Olimpijskie

Cud nad Wisłą to klubokawiarnia znajdująca się na bulwarach wiślanych - miejscu niezwykle popularnym, zwłaszcza wśród młodych osób. W lokalu tym organizowane są imprezy pod gołym niebem, koncerty, stand-up’y oraz inne atrakcje, które przyciągają ludzi z całej Warszawy. W tym roku, Cud nad Wisłą zapowiada kolejne wydarzenie, które zainteresuje w szczególności fanów sportu. Nadwiślański klub plażowy będzie wyświetlał rozgrywki Igrzysk Olimpijskich na ekranie w strefie kibica. Przez cały okres ich trwania, tj. od 26 lipca do 11 sierpnia, goście Cudu będą mogli zobaczyć to popularne sportowe wydarzenie przy dobrym jedzeniu i drinkach, w towarzystwie przyjaciół i natury.