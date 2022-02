"Cudowny chłopak" i jego mama. Walczą z rzadką genetyczną chorobą

Na początku przebywał na intensywnej terapii noworodka we Wrocławiu. Kiedy miał trzy tygodnie, założono mu gastrostomię (przetoka, przez którą dostarcza się substancje odżywcze bezpośrednio do żołądka – przyp. red.). Był przez nią karmiony przez pierwszy rok życia. Teraz już je i pije buzią. Gdy miał pięć tygodni, wysłano nas samolotem medycznym do Olsztyna. Tam miała zostać przeprowadzona dystrakcja żuchwy, czyli jej wydłużenie. Niestety, nie udało się tego zabiegu przeprowadzić, więc musiał mieć założoną tracheostomię, czyli rurkę do oddychania. Dopiero kiedy miał siedem miesięcy, założono mu dystraktory, by tę żuchwę wydłużyć. Ostatnio przeszedł ponowną dystrakcję. W październiku Henio skończył trzy lata i w sumie ma za sobą już siedem zabiegów.