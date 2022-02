Straciła niepełnosprawną córkę. "Szukam jej w każdym pokoju"

"Tak bardzo ją kocham, tak bardzo za nią tęsknię. Jak żyć bez Mary? Czy to się uda? Nie matka winna chować dziecko. To nienaturalne! To nie ta kolejność. Znowu krzyczę, znowu płaczę, ale to nie są już łzy bezsilności, którą czułam tyle lat, to łzy wyszarpanego serca, to łzy spowodowane pustką, której nic nie wypełni! Chciałabym być z nią, już, teraz, zaraz" - pisze Monika Skiba.