Monika Olejnik w lateksie. "Petarda" - piszą pod zdjęciem

Ekstrawagancja leży w jej naturze

Czy Monika Olejnik to przysłowiowa "sroka", która lubi wszystko, co się świeci? Być może. Dziennikarka wychodzi z domu w cekinach nawet w poniedziałkowe popołudnie. Dlatego nie dziwi nas fakt, że lateksowy połysk także wpadł jej w oko. To królowa ekstrawagancji i awangardy, której nie jest w stanie zdominować żadne ubranie.