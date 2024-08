Zrobiła sobie selfie. Skórzana mini odbiła się w lustrze

Joanna Opozda to jedna z najlepiej ubranych Polek. Lubi bawić się modą i coraz odważniej eksperymentuje ze stylizacjami. Zazwyczaj miksuje sportowy styl z nutą elegancji , ale w garderobie aktorki jest też miejsce na zmysłowe kreacje, które zostawia na większe wyjścia. Opozda błyszczy na ściankach, przyciągając wzrok fotoreporterów.

Pozowała w maksymalnie zmysłowym wydaniu. Stanęła przed lustrem w skórzanej sukience mini, która przyciąga spojrzenia. Joanna Opozda wybrała model w jasnoróżowym kolorze , który nawiązuje do trendów i podkreśla delikatną urodę blondwłosej aktorki. To doskonała alternatywa dla skórzanej małej czarnej.

Góra z podkreśloną linią biustu ściśle przylega do ciała, eksponując perfekcyjną sylwetkę aktorki. Ale show kradnie dół sukienki. Jest kobieco i modnie. Takie nietypowe marszczenia to strzał w dziesiątkę. Ale raczej dla kobiet o wąskiej linii bioder, bo optycznie mogą je poszerzać.

