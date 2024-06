"Miss Świata zawitała do Rzymu". Jej klapki to hit wśród Polek

"Miss Świata zawitała do Rzymu" - napisała jedna z fanek aktorki pod jej wakacyjnym zdjęciem. Joanna Opozda odwiedziła wiele atrakcji turystycznych i miała okazję zobaczyć zapierające dech w piersiach zabytki. Podczas wizyty pod Koloseum zaprezentowała się w casualowej stylizacji z butami w sam raz na lato. Ten model to prawdziwy "must have" wśród stylowych kobiet.