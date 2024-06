Opozda niczym lalka Barbie. Wskoczyła w kostium kąpielowy z wycięciami

Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe również są rozchwytywane – najwięcej widać tych czarnych i minimalistycznych w formie. Jeśli jednak należysz do grona kobiet, które lubią szaleć, powinnaś zerknąć na strój Joanny Opozdy.

Joanna Opozda ochoczo przygotowuje się do sezonu letniego. Przed lustrem przymierza różne warianty stylizacyjne, a "przebierankami" dzieli się na Instagramie , gdzie obserwuje ją dokładnie 666 tys. osób. Aktorka zaprezentowała się m.in. w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym w kolorze przesłodkiego, landrynkowego różu . O zwykłym modelu nie mogło być mowy.

Fason charakteryzował się przede wszystkim symetrycznymi wycięciami na wysokości talii , które dzielił pasek materiału zwieńczony trójwymiarowym detalem w postaci dużego serduszka. Do tego dochodzą marszczenia i kwadratowy dekolt z wiązaniem na szyi. Trochę tego wszystkiego dużo, ale w końcu o gustach się nie dyskutuje. A wy włożyłybyście na plażę taki strój w stylu Barbie ?

