Cyndi Lauper w tym roku skończyła 67 lat. Zobacz, jak zmieniła się od początku kariery

Cyndi Lauper zasłynęła jako jedna z najbardziej barwnych piosenkarek lat 80. Chociaż w czerwcu skończyła 67 lat, zachowała swoją energię i unikatowy styl.

Cyndi Lauper w latach 80. stała się idolką ówczesnych nastolatek. Serca fanów podbiła takimi piosenkami jak "Girls Just Want to Have Fun", "Time after time" czy "She Bob". Inspirowała również swoim stylem, stawiając na barwne tkaniny, tiule, skórzane kurtki, mocny makijaż i natapirowane żółte lub pomarańczowe włosy.

Cyndi Lauper skończyła 67 lat W wywiadzie dla magazynu "Vice" Cyndi Lauper wyznała, jak ważne znaczenie miał dla niej utwór "Girls Just Want To Have Fun".

"Postrzegałam go jako polityczną deklarację niż cokolwiek innego. Chciałam dotrzeć do wszystkich kobiet, nie przebierając w środkach i chyba mi się to udało. Zaprosiłam do udziału w teledysku dziewczyny różnych ras i różnych typów urody, aby każda kobieta oglądająca go poczuła, że również ona jest zaproszona do radosnego doświadczania życia" – tłumaczyła piosenkarka.

Pierwszy album Cyndi Lauper "She’s So Unusal" sprzedał się ponad sześciu milionach egzemplarzy jedynie w Stanach Zjednoczonych, z kolei utwór "True Colors" obecnie jest postrzegany jako jeden z hymnów społeczności LGBT. Artystka w swojej działalności zawsze angażowała się w akcje mające na celu walkę o prawa człowieka. Założyła też fundację, która wspierała bezdomnych gejów i lesbijki.

22 czerwca Cyndi Lauper skończyła 67 lat. Zestawiliśmy zdjęcia artystki, aby pokazać, jak zmieniła się na przestrzeni lat.

