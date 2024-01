Czarne jeansy, czyli modowy must-have kobiecej garderoby

Przykładowe stylizacje z damskimi czarnymi jeansami

Czarne jeansy w wydaniu sportowym

Cenisz sobie wygodę i na co dzień najchętniej wychodzisz z domu w streetwearowych outfitach? Do czarnych jeansów wybierz T-shirt z ciekawym nadrukiem i bluzę z kapturem typu kangurka. Całości dopełnią sneakersy na grubszej podeszwie oraz czapka z daszkiem.

Czarne jeansy w wydaniu casual

Świetnie sprawdzi się tu modny sweter typu oversize, baleriny, mokasyny lub w chłodniejsze dni botki na słupku. Dobrym pomysłem będzie również dopasowany top oraz ramoneska albo kurtka jeansowa denim.

Czarne jeansy w wydaniu eleganckim

Nie będzie to może strój na wyjątkowe okazje, ale z powodzeniem sprawdzi się do pracy lub na niedzielny proszony obiad. Do czarnych, dopasowanych jeansów włóż koszulę z kołnierzykiem. Może to być klasyczna biała koszula z bawełny lub koszula satynowa w wybranym kolorze. Na wierzch zarzuć czarny żakiet. Do takiej stylizacji pasować będą szpilki, czółenka na obcasie zapinane wokół kostki.