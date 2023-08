Czas apokalipsy z kobiecej perspektywy. Kulczyk Foundation wspiera pamięć o Powstaniu Warszawskim

– Życie w Powstaniu i pod okupacją to walka, poświęcenie, ale też prozaiczne problemy, które kobiety odczuwały w sposób wyjątkowo dotkliwy. W tak ekstremalnej sytuacji, przy braku dostępu do bieżącej wody, do środków higienicznych, zadbać o podstawowe sprawy, o higienę, to znaczy zachować swoją godność. Doskonale to rozumiemy, dlatego współcześnie wspieramy kobiety z Ukrainy mierzące się dzisiaj z podobnymi wyzwaniami. I dlatego też zdecydowaliśmy się na wparcie wystawy w MPW, aby podkreślić, jak bardzo doceniamy te codzienne starania i nierówną walkę nie tylko z uzbrojonym wrogiem, ale i z wyjątkowo ciężkimi warunkami życia w Powstaniu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.