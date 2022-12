Czas na modę na autentyczność. Poznaj nową odsłonę WP Kobieta

Czym jest dla ciebie autentyczność? Kiedy czujesz się autentyczna? Takie pytania zadaliśmy bohaterkom nowego spotu promującego nową odsłonę serwisu WP Kobieta. Spot to ukłon w stronę najważniejszych i najcenniejszych wartości o których nie powinna zapomnieć nigdy żadna kobieta. To materiał promujący siłę, indywidualność i różnorodność każdej z nas. Czas na mówienie o tym głośno! Czas na modę na autentyczność! - Nie zakładam masek, nikogo nie udaję, nie dopasowuję się na siłę. Jestem autentyczna, gdy jestem sobą, a sobą jestem zawsze – mówi Agata Wiśniewska, jedna z bohaterek spotu. Według badań przeprowadzonych przez WHO Polki mają najniższą samoocenę w Europie. Jako redakcja chcemy komunikować, że warto być sobą i doceniać nie tylko swoją atrakcyjność fizyczną, ale również kompetencje. Poznaj nową odsłonę serwisu WP Kobieta i wprowadź z nami modę na autentyczność.

Rozwiń