Czas na nowe jeansy. Wolisz "luzackie" czy nosisz tylko eleganckie?

Ponadczasowa wygoda i klasyka

Najchętniej wybierane jeansy to obecnie modele z regularnym stanem i lekko zwężanymi nogawkami. Uszycie tych spodni z elastycznej bawełny pozwala na doskonałe dopasowanie do figury. Mogą być wykonane z tkanin o różnej grubości i w różnym kolorze. Najczęściej są zapinane na guzik i suwak oraz posiadają pięć praktycznych kieszeni. Klasyczne, ciemne jeansy sprawdzą się w pracy, wystarczy tylko połączyć je z koszulą i marynarką.

Luz i swoboda

Mom jeans to też klasyka, ale w starszej wersji. Wystarczy przejrzeć rodzinne albumy z lat 70., 80. czy 90., by przekonać się, że najmodniejsze dżinsy tego sezonu nosiły już nasze mamy. Z kolei jeansy typu boyfriend wyglądają, jakby były wyciągnięte wprost z szafy chłopka, choć modele "chłopięcych" jeansów dla kobiet to nie te same spodnie, które znajdziesz w dziale z męską odzieżą. Jedne, jak i drugie mają luźne, szersze nogawki, głębsze kieszenie i stan, a ich przód często zdobią przetarcia albo dekoracyjne dziury.