Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 5 trendy na jesień 2020moda na jesień 2020modne ubraniamodne dodatkijesienna moda Magdalena Tatar 7 godzin temu Partnerem treści jest Allegro Czas na stylowe zmiany. Najgorętsze trendy na jesień 2020 Moda, uroda i styl w najlepszym wydaniu to twój żywioł, a do tego nie lubisz przepłacać? Moc inspirujących trendów, eleganckich dodatków i luksusowych kosmetyków znajdziesz w ramach festiwalu okazji Allegro Smart! Week, który daje dostęp do tysięcy atrakcyjnych produktów z dostawą w ramach popularnej usługi Allegro Smart! Obok tych trendów i cen trudno przejść obojętnie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Moda na jesień to sporo stylowych inspiracji (Adobe Stock) Dla kochających dobry styl Mogłoby się wydawać, że czasy marynarek z poduszkami na ramionach bezpowrotnie minęły, podobnie jak inspirowane modą motocyklowych subkultur skórzane ubrania. Nic bardziej mylnego – wyrazisty akcent na ramiona, srebro, skórzane kombinezony i koszule, a także swetry z bufiastymi rękawami, misterne zdobienia na powiekach i mocny akcent na ustach będą na topie, a ty możesz wprowadzić te trendy do stylizacji i nie przepłacić. Dzięki usłudze tanich dostaw w ramach Allegro Smart! i festiwalu okazji Allegro Smart! Week. Czas na łowy? Smart! Week ci się spodoba Na czym to polega? Wykupując jednorazowo dostęp do usługi Allegro Smart! na rok za 49 zł albo na miesiąc za 8,99 zł masz nielimitowaną ilość przesyłek, za które dodatkowo nie płacisz, a także darmowe zwroty i przystępny program ochrony kupujących. Miesięcznie (przy abonamencie rocznym) to tylko 4,08 zł bez względu na ilość paczek. Dodatkowo nie musisz za każdym razem wpisywać adresu i ustalać sposobu dostawy. materiały partnera Allegro Smart! to jeden z najpopularniejszych abonamentów obniżających koszty przesyłek (materiały partnera) To jednak nie wszystko. Bądź sprytna, nie przepłacaj za świetne produkty do makijażu, zegarek dobrej marki czy skórzane czółenka. Już niebawem kupisz je nawet za mniej niż pół ceny w ramach Smart! Week organizowanego przez największą platformę sprzedażową w Polsce – Allegro. Możesz się obłowić, wydając na modne zakupy nawet 70 proc. mniej. Najgorętszy tydzień tej jesieni przypadnie na przełom września i października – oferty będą widoczne już od 21 września, a produkty z poszczególnych kategorii dostępne będą od 28 września do 4 października. Warto zarezerwować czas, najlepiej jeszcze przed godziną rozpoczęcia wypatrzonej oferty, bo produkty z tych najgorętszych rozchodzą się błyskawicznie. Adobe Stock Trendy na jesień to zarówno intensywne barwy, jak i stonowane kolory (Adobe Stock) Mocne wejście – te ciuchy będą hitem W trendach na najbliższą jesień nie brakuje kontrastów – zobaczymy geometryczne w kształcie żakiety i czarne płaszcze z połyskiem, ale też fantazyjne koszule i spódnice inspirowane stylem boho i hippie. Do łask powrócił look rodem z filmów o Matrixie, jak i ubrania i dodatki zdobione frędzlami. Fani prostoty, jak i artystycznej bohemy znajdą tysiące wyjątkowych ubrań do 40 proc. taniej w czasie tygodnia okazji Smart! Week. Moda na najbliższe miesiące daje mnóstwo inspiracji, jednak w jej kontekście pojawia się sporo znaków zapytania, takich jak ponowny lockdown. Także dla na tę okoliczność znajdą się stylowe inspiracje, które ubarwią jesień. Mięsiste, grubo plecione swetry zapewnią ciepło i komfort w chłodne dni, a modnego sznytu nada im… widoczna, koronkowa bielizna, transparentne topy, kobiece koronki, ażury i odważnie wycięte bluzki. Jako wystające zza ubrania dodatki, takie akcenty dodają stylizacji tajemniczości i stylistycznego pazura, podobnie jak odpowiednia biżuteria. Trendy na najbliższe miesiące obfitują w takie wysublimowane smaczki. Jeśli dobrze poszukasz, zaoszczędzisz na nich do 45 proc., a duży wybór najpiękniejszych produktów znajdziesz na Allegro. Adobe Stock Sweter na jesień też może być głównym akcentem stylizacji (Adobe Stock) Kolory modnej jesieni 2020 Co do inspiracji kolorystycznych, do łask wraca srebro i to nie jako akcent, ale efektowny blask pokrywający całe ubranie i dodatkowo zdobiący powieki. Srebrna bluzka albo blezer może zrobić całą stylizację, bo blask zastępuje zbędne dodatki. Na topie będzie też bajecznie kobieca czerwień, najlepiej jako sukienka w romantycznej wersji, a także akcenty koloru turkusowego i intensywnych odcieni fuksji. Zbyt odważnie? Wśród ofert dostępnych w ramach SMART! Week znajdzie się też coś dla zwolenniczek jesiennego minimalizmu, np. piękne czarne sukienki, wełniane płaszcze albo stylowe peleryny zamiast zwykłej kurtki. Wszystko to do 40 proc. taniej znajdziesz na Allegro. Adobe Stock Jeśli dotąd unikałaś kraty, trendy tego sezonu powinny cię do niej przekonać (Adobe Stock) Trendy makijażowe na jesień 2020 Wśród inspiracji na jesień 2020 nie brakuje trendów w upiększaniu. Nowinki makijażowe i pielęgnacyjne także dodadzą ci blasku, ale nie w kolorze srebra i złota… Świeża, zdrowa, błyszcząca cera bez efektu matowej maski z gustowną nutką rozświetlacza zdobiącego zarówno kości policzkowe, jak i powieki, pięknie rozświetli twarz. Błyszczące włosy promieniejące zdrowym blaskiem sprawią, że poczujesz się naturalnie piękna, a pomogą ci w tym profesjonalne produkty pielęgnacyjne: najlepsze maski regeneracyjne, odżywcze szampony i skoncentrowane sera w ampułkach w najniższych cenach. Charakteru nadadzą makijażowi naturalne, ale delikatnie podkreślone brwi, a gustowny odcień pomadki w odcieniu oberżyny podkreśli usta. Subtelnie, ale i efektownie odejmiesz sobie lat i nadasz promiennego wyglądu podkładem z wysokiej półki, serum prestiżowej marki czy rozchwytywanym kremem BB, który na Allegro kupisz nawet 50 proc. taniej. Całość stylizacji niczym kropka nad "i" może zwieńczyć mgiełka jednej z doskonałych wód perfumowanych, których na Allegro Smart! Week z pewnością nie zabraknie. W czasie ubiegłorocznej edycji niektóre z limitowanych ofert rozchodziły się nawet w 2 godziny, dlatego zaplanuj czas na łowy, aby nie przegapić okazji. Doskonały styl to świetne dodatki – jesienne inspiracje Styl tworzą przede wszystkim detale i dodatki, których podróbki wprawne oko rozpozna w mig. Aby uniknąć wpadki, inwestuj w to, co dla dobrego wizerunku najważniejsze, ale też nie przepłacaj za coś, co możesz mieć za ułamek ceny. Także jakościowe zegarki i moc ekskluzywnych dodatków na jesień 2020 znajdziesz do 70 proc. taniej pośród tysięcy produktów na Allegro Smart! Week. Nie przepłacaj za niepotrzebne wysyłki ani za wymarzone produkty teraz, bo zapowiadają się gorące dni dla sprytnych kupujących i łowców okazji. Nie możesz się zdecydować na jedną bransoletkę? Atrakcyjny rabat to możliwość wybrania dwóch w cenie jednej ozdoby. Shutterstock Wolisz masywne kolczyki czy subtelne sztyfty? (Shutterstock) Stylowa ty – stylowy dom Fantazyjnej nuty nie zabraknie w stylu życia najbliższej jesieni – inspiracje artystyczną cyganerią i naturalnym stylem życia są widoczne także we wnętrzach. Styl boho warto polubić. W prosty sposób odmienisz nudne wnętrze za pomocą dodatków. Plecione dywaniki z jutowego sznurka, lniane poszewki na poduszki czy zasłony, plecione osłonki i pudełka na drobiazgi znajdziesz w świetnych okazjach na Smart! Week. Te dodatki kosztują niewiele, dają spektakularny efekt metamorfozy, a przesyłkę powyżej 100 zł dostarczy pod drzwi kurier bez dodatkowej dopłaty. Marzy ci się bukiet z efektownej trawy pampasowej albo suszonych roślin przywodzących na myśl wspomnienia z urlopowego wypadu? Na Allegro na pewno ją mają. Usiądź wygodnie przed komputerem i wybierz to, co podoba ci się najbardziej. Adobe Stock Styl boho zagości zarówno w naszych wnętrzach, jak i zdobiąc frędzlami modne ubrania (Adobe Stock)