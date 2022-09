Czas zatroszczyć się o odporność. Tanie i darmowe metody

Szałwia

To kolejna roślina, której prozdrowotne właściwości wyczytać możemy z jej nazwy. Pochodzi ona od łacińskiego salve, co oznacza "być zdrowym". Zawarte w niej składniki sprawiają, że zalicza się ją do grona najsilniejszych naturalnych antybiotyków. Zawiera również witaminy A, C i B oraz sole mineralne. Działa także przeciwzapalnie i rozkurczowo – dlatego warto ją stosować w czasie menstruacji. Dodatkowo przyczyni się do obniżenia poziomu cukru we krwi.