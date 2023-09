Czego nauczyła mnie joga?

Z początku może wydawać się to trudne. W moim przypadku fakt, że byłam w studio, okazał się zbawienny. To było miejsce, w którym to nic mnie nie rozpraszało. Trafiłam na fantastyczną instruktorkę, która prowadziła medytacje, tłumacząc, co właśnie może dziać się w naszej głowie i jakie myśli mogą się pojawić w trakcie medytacji. Okazało się, ze to normalne, że po minucie mój mózg każe planować mi kolejny dzień. Jednak w miarę upływu czasu, nauczyłam się kontrolować to, co dzieje się w mojej głowie, co okazało się dla mnie niezwykle cenną umiejętnością.