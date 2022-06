Tak twoje ciało podziękuję ci za praktykowanie jogi. 10 korzyści

Joga niweluje ból

Skoro o bólu mowa, joga ma działanie przeciwbólowe i to nie tylko dlatego, że jest w stanie rozluźnić spięte, bolące mięśnie, ale dlatego, że zmienia strukturę mózgu. Badania z National Institutes of Health pokazują, że przewlekły ból wywołuje zmiany w mózgu, a dokładnie – zwiększenie objętości istoty szarej (to może przyczynić się do powstania stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych). Praktykowanie jogi z kolei wpływa na mózg w dokładnie przeciwny sposób – poszerza istotę szarą. Przez to wzrasta tolerancja na ból oraz łagodzą się skutki zmian wywołanych chronicznym bólem.