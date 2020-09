WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na (materiały partnera) włosy + 6 codzienna pielęgnacja włosówpielęgnacja włosówszampon na wypadanie włosówkeratynapreparaty do włosówszampon do włosów Halina Basek 7 godzin temu Partnerem treści jest Merz Spezial Czego potrzebują twoje wypadające włosy? Bez względu na to, jakie szampony i odżywki stosujesz, twoje włosy nie wyglądają zdrowo? Nakładasz kolejne maski, a coraz więcej pasemek zostaje na szczotce czy grzebieniu? Pielęgnacja zewnętrzna, mimo że bardzo ważna, może nie wystarczać. Twoim włosom najprawdopodobniej brakuje pewnych składników mineralnych i witamin! Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Biotyna, inaczej witamina B7 lub witamina H Jeśli chodzi o kondycję włosów, od razu myślisz o biotynie. I masz rację! Jest ona elementem niezbędnym do prawidłowego działania enzymów, głównie tych, od których zależy synteza białek, cukrów i tłuszczów. Słaby metabolizm tych ostatnich wpływa na wypadanie włosów. Dodatkowo witamina B7 jest źródłem siarki koniecznej do budowy keratyny, która z kolei jest głównym składnikiem włosa. Biotyna odpowiada również za regulację aktywności gruczołów łojowych, zapobiegając m.in. łojotokowemu zapaleniu skóry. Problemy z włosami powoduje też nieprawidłowo działająca tarczyca. Witamina B7 wpływa na właściwą pracę tego gruczołu.























Źródło: materiały partnera Niacyna, inaczej witamina B3 lub witamina PP Witamina PP przede wszystkim wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Dzięki temu znacznie łatwiej dostarczają one składnikiów pokarmowych oraz tlenu do cebulek włosów. Te z kolei są lepiej odżywione. Niacyna wspiera porost włosów, wpływając na ich kondycję. Inne witaminy z grupy B Biotyna i niacyna należą do witamin z grupy B, jednak nie tylko one korzystnie oddziałują na włosy. Witaminy B1 oraz B2 wspierają pracę gruczołów łojowych, więc zapobiegają powstawaniu łupieżu. B5 wspomaga regenerację i wzrost nowych kosmyków oraz zapobiega przedwczesnemu siwieniu. B6 i B12 również wpływają na pigmentację włosów, ale też zmniejszają ich wypadanie. Podobne działanie mają witaminy B9 i B10. Widzimy więc, że właściwie wszystkie witaminy z grupy B korzystnie wpływają na włosy i zapobiegają ich wypadaniu. Dzięki nim stają się one bardziej elastyczne, gęstrze i pełne blasku. Cynk Wypadanie włosów to normalne zjawisko, jeśli nie jest nadmierne. Każdy z nas ma na głowie ok. 100 tys. włosów i codziennie tracimy średnio 100 z nich. Na ich miejsce wyrastają nowe. Aby jednak wszystko odbywało się prawidłowo, organizm musi wytworzyć keratynę, czyli białko będące głównym budulcem włosa. Cynk jest jednym ze składników mineralnych regulujących metabolizm aminokwasów. Oznacza to, że jest konieczny w procesie regeneracji i wzrostu włosów. Ponadto cynk stymuluje działanie gruczołów łojowych i wspiera wchłanianie witaminy A. Dzięki niemu włosy są elastyczne i mniej łamliwe. Żelazo Włosy, aby rosnąć, potrzebują energii. Ta z kolei powstaje dzięki spalaniu glukozy, co dzieje się za pośrednictwem tlenu transportowanego przez hemoglobinę. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa żelazo. Przyłącza ono w płucach tlen i pomaga mu przenosić się razem z krwią do poszczególnych komórek organizmu. W ten sposób żelazo wspomaga zdolność regeneracji włosów i poprawia ich ogólną kondycję. Witamina A, czyli retinol lub beta-karoten Witamina A bierze udział w metabolizmie zrogowaciałych komórek macierzy włosa. Dzięki niej poprawia się nie tylko wygląd włosów, ale również tempo ich wzrostu. Ponadto retinol wspomaga syntezę keratyny, czyli głównego składnika włosa. Reguluje również pracę gruczołów łojowych nawilżających włosy i zabezpiecza je przed niekorzystnym działaniem promieniowania UV. Witamina C, czyli kwas askorbinowy Niedobór witaminy C powoduje rozdwajanie się końcówek włosów i zwiększa ich łamliwość. Ta witamina wspiera proces produkcji białek keratynowych odpowiadających za budowę włosa. Dodatkowo ma działanie antyoksydacyjne, więc chroni komórki przed niekorzystnym działaniem wielu czynników. Kwas askorbinowy wspomaga też odpowiednie wchłanianie żelaza i poprawia dotlenienie oraz ukrwienie mieszków włosowych. Źródło: materiały partnera Witamina E Witamina E pełni w organizmie bardzo ważną funkcję. Chroni go przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Dzięki temu również mieszki włosowe są wzmocnione i zabezpieczone przed uszkodzeniami. Ponadto witamina E wspiera prawidłowe krążenie, które jest bardzo ważne w procesie regeneracji włosa. Odpowiedni poziom wyżej wymienionych witamin i składników mineralnych w organizmie zapobiega przerzedzaniu się włosów, więc stają się one gęstsze i zdrowsze. Zadbaj o to, by twoja dieta była w nie bogata. Jeśli nie do końca udaje ci się to spełnić przy pomocy produktów spożywczych, zastosuj odpowiednią suplementację. Warto poszukać środka, który będzie zawierał więcej niż jedną witaminę czy składnik mineralny niezbędne dla zdrowych i pięknych włosów, np. Merz Spezial Dragees. Partnerem treści jest Merz Spezial Partnerem treści jest Merz Spezial Polub WP Kobieta Komentarze Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku