Była kochanką znanego aktora. Zwodził ją 10 lat

"Wielki Szu", "Moje miasto", "Zgorszenie publiczne" czy "Kobieta na dachu" to tylko kilka filmów, w których wystąpiła Dorota Pomykała, jedna z najpopularniejszych aktorek swojego pokolenia. Za rolę Miry w "Kobiecie na dachu" otrzymała nagrody Orła i Złotego Lwa.

Mimo prężnie rozwijającej się kariery aktorka nie miał szczęścia w miłości. Pod koniec lat 70. cała Warszawa plotkowała o romansie młodej artystki z Janem Englertem. - To jedyna kobieta, z którą nigdy się nie nudzę. Nigdy nie wiem, czym mnie zaskoczy — powiedział aktor w rozmowie z "Rewią".

Mimo to artystyczna dusza dała o sobie znać. Po ukończeniu szkoły średniej dostała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończyła na początku lat 80. W trakcie studiów wystąpiła już w kilku filmach. Na planie jednego z nich poznała Jana Englerta, który zauroczył się młodą aktorką. I to ze wzajemnością. Para spotykała się przez 10 lat.