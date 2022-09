Czerń nie tylko po godzinach. Ulubione sukienki Weroniki Rosati

Hitem ostatnich miesięcy są lekkie sandały z rzemykami, które oplatają kostki, jednocześnie przenosząc punkt ciężkości sylwetki z dołu na górę. A co do ręki? Kultowa torebka "bagietka" lub aksamitny worek z ornamentami. Ile głów, tyle pomysłów. Na szczęście w ciągu ostatnich lat w modzie króluje nie tylko zasada "black is the only colour", a również "wszystkie ruchy dozwolone".