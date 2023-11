Często pomijają to miejsce. Duży błąd mężczyzn w sypialni

Seksuolog o męskiej seksualności. "Zrzucają winę na kobiety"

To może jednak prowadzić do problemów w sypialni. - W znacznej mierze mężczyźni zrzucają winę za niedostatki seksualności na kobiety. A to zamyka drogę do porozumienia erotycznego, seksualnego i przede wszystkim emocjonalnego. Jak wynika z badań, obecnie ok. 36 proc. mężczyzn pozostających w stałych związkach nie uprawia seksu. To jest właśnie efekt tego niedoszkalania się. Mężczyźni często nie wiedzą, po co jest łechtaczka, jak stymulować kobiece strefy erogenne, więc wycofują się z seksualności - podkreślił specjalista.