Ile powinien trwać stosunek? Terapeutka seksualna odpowiedziała

Kiedy stosunek jest "zbyt długi"?

Według innych badań, których wyniki opublikowano w "Journal of Sexual Medicine" średnie optymalne ramy czasowe dla najbardziej satysfakcjonującego stosunku to trzy do siedmiu minut. Seks dopochwowy z penetracją, który trwał od minuty do dwóch, jest według ankietowanych "zbyt krótki". Z kolei zbliżenie trwające 10-30 minut - "zbyt długie".