Jej mąż wie, co ich łączy. "Nie mam ochoty pójść z Krzyśkiem do łóżka"

- Nie jest w żaden sposób zazdrosny, dlatego że my mamy innego typu relacje - mówiła Agata Młynarska. W programie opowiedziała o swojej wieloletniej przyjaźni z Krzysztofem Miruciem, która zupełnie nie przeszkadza jej partnerowi.

Wiele osób ma wątpliwości co do tego, że przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest w ogóle możliwa. Goście "Mówię Wam" utrzymują przyjacielskie stosunki już od dziesięciu lat, mogą więc posłużyć za świetny przykład.

Mówi o leczeniu. "Co trzy miesiące jestem regularnie badana"

Mówi o leczeniu. "Co trzy miesiące jestem regularnie badana"

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!