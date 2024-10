Mówi o leczeniu. "Co trzy miesiące jestem regularnie badana"

- Musiałam odbyć badania ginekologiczne i wtedy okazało się, że coś tam się we mnie gotuje. Na szczęście po biopsji, po dokładniejszych badaniach, okazało się, że owszem, mam guza, ale nie jest to guz złośliwy - powiedziała w wywiadzie.

Agata Młynarska nie ukrywała, że przez to, że cały czas jest pod opieką lekarzy, jej czujność w pewnym momencie została uśpiona. Dziś wie jednak, jak ważne jest dbanie o zdrowie i regularne badanie się. Z tego też względu prowadzi dokładną rozpiskę swoich badań. Przypomina też o nich bliskim osobom.

- Jestem, bym powiedziała, rzadkością w przestrzeni pacjentów . Kiedy jestem pytana przez lekarza o to, jak się czułam rok czy dwa lata temu, to dzięki temu dzienniczkowi jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Nie sposób wszystkiego zapamiętać, więc ja mam swój mały czerwony notesik i w nim notuję, jakie mam objawy, jakie biorę leki . I wtedy też czuję, że mam większą kontrolę nad stanem zdrowia, nad chorobami i jestem zupełnie inaczej traktowana przez lekarzy, bo oni wiedzą, że siedzi przed nimi zawodniczka, która nie da się tak łatwo zbyć, że jest konkret. I taki sam konkret jest potrzebny u każdego w kalendarzu. Rozpiska badań profilaktycznych naprawdę nic nie kosztuje - podkreśliła dziennikarka.

