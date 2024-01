Często uprawiają seks. Przykre, co o sobie słyszą

- Facet to jest ten, któremu wolno mieć dużo seksu, wiele partnerek seksualnych. A kobieta to jest ta, która ma zaspokajać te, tak zwane, naturalne męskie potrzeby. A jeśli wyjdziesz z tego swojego narożnika i powiesz: "Halo, ale co ja z tego będę miała, ale ja też tu jestem, to czego ja chcę, też ma znaczenie", to wyjdziesz na roszczeniową, trudną, skomplikowaną albo też zwyczajnie na puszczalską - stwierdza.