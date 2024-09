Częsty widok na polskich balkonach. Jednoznaczna ocena ekspertów

Zdrowy sen to podstawa dobrego samopoczucia. Ważne jest, aby dbać o czystość w sypialni, regularnie prać pościel i zmieniać ją odpowiednio często. Dobrą praktyką jest także wystawianie pościeli na zewnątrz, co jest metodą dobrze znaną naszym babciom. To, co wydawało się im oczywiste, potwierdzili specjaliści od higieny snu.

Korzyści z wietrzenia pościeli

W pościeli gromadzą się różne zanieczyszczenia, takie jak kurz, pot, resztki kosmetyków czy martwy naskórek. Tworzy to idealne środowisko dla bakterii, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Wystawienie pościeli na balkon w słoneczny dzień, choćby na godzinę, skutecznie eliminuje roztocza i pozwala cieszyć się świeżością przez noc.

Jak prawidłowo wietrzyć pościel?

Warto wystawić kołdrę i poduszki na zewnątrz w słoneczne dni, unikając jednocześnie bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować blaknięcie kolorów. Pościel powinna być odwracana na drugą stronę po pewnym czasie. Zdecydowanie unikać należy wystawiania pościeli podczas deszczu, ponieważ wilgoć może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Ważne jest również, aby zdążyć zabrać pościel do domu co najmniej dwie godziny przed zachodem słońca, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.

Jak prać pościel?

Czasami wietrzenie nie wystarczy. Kołdry i poduszki warto też regularnie, choć nie za często prać. W tym celu należy wybrać program do prania delikatnych tkanin, niezbyt wysoką temperaturę i zmniejszyć liczbę obrotów bębna w czasie wirowania. W przeciwnym razie wypełnienie może się zbrylić, a pościel zmieni kształt.

