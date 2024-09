Wlej w szczeliny. Niedługo będzie za późno

Grzejniki często są pomijane podczas domowych porządków, co może negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Kurz, który się na nich gromadzi, unosi się potem w powietrzu, mogąc powodować alergie, ból głowy czy migreny. Z tego powodu regularne czyszczenie kaloryferów jest nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim zdrowia.

Dla alergików i osób z chorobami układu oddechowego jest to szczególnie ważne. Czyste kaloryfery zapewniają lepszy przepływ powietrza i ciepła, co przekłada się na bardziej efektywne ogrzewanie pomieszczeń. Należy pamiętać, żeby podczas tego procesu skupić się również na wnętrzu kaloryferów, gdzie kurz zbiera się najintensywniej.

Pierwszym sposobem jest czyszczenie kaloryfera z pomocą suszarki. Przed przystąpieniem do pracy, upewnij się, że grzejniki są wyłączone i zimne. Będziesz potrzebować dużego worka na śmieci oraz suszarki do włosów.

Najpierw załóż worek na dolną część kaloryfera. Możesz go przytwierdzić za pomocą taśmy klejącej. Następnie nakłuj worek w kilku miejscach igłą, aby plastik nie stopił się pod wpływem ciepła. Włącz suszarkę na możliwie najmocniejszy nawiew i przyłóż ją od góry kaloryfera. Dzięki temu kurz, zamiast roznosić się po pomieszczeniu, wpadnie do worka.

Inną metodą jest wyczyszczenie grzejnika poprzez przepłukanie go od środka. Wystarczy wymieszać proszek do prania z wodą. Pod grzejnikiem należy umieścić miskę, a następnie przelać przygotowany płyn przez kaloryfer.

W przypadku grzejników żebrowych sprawdzi się sposób z wykorzystaniem sznurka i ścierki z mikrofibry. Do sznurka należy przywiązać ściereczkę, która ułatwi dostanie się do trudno dostępnych miejsc.

