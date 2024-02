Czółenka "killer" robią furorę wśród gwiazd. Kożuchowska już je nosi

Czasami każda z nas ma ochotę włożyć zabójcze szpilki. W końcu to właśnie one potrafią w jednej chwili całkowicie odmienić charakter naszej stylizacji. Czółenka z obcasem "killer" to z całą pewnością propozycja, która tej wiosny zdominuje świat mody. Jak noszą je gwiazdy? Sprawdźcie.

Małgorzata Kożuchowska pokochała czółenka "killer"

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najlepiej ubranych Polek. Aktorka nie stroni od eleganckich strojów, w których robi prawdziwą furorę na branżowych imprezach. Niedawno gwiazda zaprezentowała się na czerwonym dywanie w butach, obok których trudno jest przejść obojętnie.

Czółenka Małgorzaty Kożuchowskiej © AKPA | AKPA

Czółenka slingback na wysokim obcasie typu "killer" wyróżnia odkryta pięta, która w tym przypadku okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Buty z noskiem w szpic dodatkowo optycznie wydłużyły nogi aktorki. Gwiazda, stawiając na model w czarnym kolorze, stworzyła supermodny w ostatnim czasie monochromatyczny total look.

Małgorzata Kożuchowska w czółenkach "killer" © AKPA | AKPA

Malwina Wędzikowska niczym prawdziwa paryżanka

Czółenka slingback szczególnie upodobały sobie stylowe Francuzki, których stylem inspirują się miliony kobiet na całym świecie. Niektóre z pań wybierają modele na niższych obcasach, w których znacznie łatwiej jest wytrzymać kilka godzin, np. w biurze.

Ostatnio coraz częściej stawiamy jednak na wysokie szpilki, które stanowią kropkę nad "i" w przypadku wielu stylizacji. Jednocześnie są też nie lada wyzwaniem, jeśli zamierzamy w nim chodzić nieco dłużej. Właśnie na model typu "killer" postawiła niedawno także Malwina Wędzikowska.

Malwina Wędzikowska w zabójczych szpilkach © AKPA | AKPA

Celebrytka zdecydowała się na czarno-biały look stworzony z klasycznej marynarki oraz szortów. Uwagę zwracały jednak jej obłędne szpilki z odkrytą piętą oraz ciemne rajstopy. Tego typu połączenie to hit, jeśli pogoda nas nie rozpieszcza.

Malwina Wędzikowska w czółenkach z obcasem typu "killer" © AKPA | AKPA

Ewa Kasprzyk nie rezygnuje z zabójczych szpilek

Jacquemus, Yves Saint Laurent oraz Gucci to tylko niektóre z domów mody, w których kolekcjach ostatnio pojawiły się czółenka slingback. Każda z marek tylko potwierdziła w ten sposób ich rosnącą popularność.

Szpilki "nie pytają" o wiek. Udowodniła to Ewa Kasprzyk, która do casualowej stylizacji dobrała takie buty. Model z odkrytą piętą dodał jej elegancji oraz zmysłowości, a czerń sprawiła, że idealnie pasował do oversizowego swetra oraz ołówkowej spódnicy.

Ewa Kasprzyk zadaje szyku w szpilkach © AKPA | AKPA

Klaudia Helejcio w beżowych czółenkach typu "killer"

W czółenkach typu "killer" zaprezentowała się również Klaudia Halejcio. Aktorka postawiła na model w beżowym kolorze, ozdobiony biżuteryjnymi klamrami.

Gwiazda zadbała również o pasującą do ozdób na butach biżuterię, która w dodatku świetnie współgrała z jej błyszczącą sukienką.

Klaudia Halejcio olśniła beżowymi szpilkami © AKPA | AKPA

Czółenka slingback królowały już w zeszłym sezonie

Być może te czółenka właśnie tej wiosny podbiją świat mody, jednak to nie oznacza, że gwiazdy nie nosiły ich już wcześniej. Doskonałym przykładem jest tutaj jedna ze stylizacji Pauliny Krupińskiej.

Prezenterka zdecydowała się na model z efektownym wiązaniem wokół kostki, który dodatkowo nieco usztywnił jej stopę.

