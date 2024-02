Rzucała się w oczy. Sukienka to prawdziwa petarda

Jakie sukienki będziemy nosić tej wiosny? Okazuje się, że do łask wracają modele w kwiaty, które idealnie podkreślą charakter naszych stylizacji. Właśnie na taką kreację zdecydowała się Paulina Krupińska .

Prezenterka postawiła na model w różowym kolorze, który świetnie współgrał z jej typem urody. Dodatkowo drobny deseń to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na optycznym wysmukleniu sylwetki. Na uwagę zasługuje również kopertowy dekolt.

Obserwatorki zwróciły także uwagę na fryzurę gwiazdy. Paulina Krupińska postanowiła upiąć swoje włosy w wygodnego koka, który w połączeniu z podkręconymi pasami, idealnie uzupełnił jej wiosenny look.

