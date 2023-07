"Czternastka" to nie jedyny dodatek. Nawet kilkaset złotych więcej

Komu przysługuje ta kwota? Jest ona skierowana do osób, które otrzymują świadczenia na najniższym poziomie, potrzebują dodatkowej opieki, a także nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Złożyć wniosek mogą seniorzy, którzy: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ukończyły 75 lat i mają przyznane prawo do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego lub ukończyły 65 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji.