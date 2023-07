Niebawem dodatek dla emerytów. Nawet ponad 1400 zł

Jest on skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały. Obecnie żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Dodatek mogą otrzymać zarówno kobiety, jak i mężczyźni - pod warunkiem, że matka zmarła, zostawiła je lub nie brała udziału w ich wychowaniu. Trzeba mieć na swoim koncie wychowanie co najmniej czwórki dzieci oraz osiągnąć wymagany próg wiekowy - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn