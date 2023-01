Cztery razy się przebierała. Ale to jedna kreacja wbija w fotel

Wokalistka nawiązała też w pewien sposób do motywu przewodniego całego koncertu. W tym roku widzowie Polsatu mieli przed sobą iście kosmiczny klimat. Kolejna stylizacja Dody wygląda niczym z odległej galaktyki. Czarna obcisła sukienka/kombinezon została wykonana z półprzezroczystego materiału. "Kosmiczny" efekt nadają srebrne rękawy, kołnierzyk i pas. Trudno też nie odnieść wrażenia, że piosenkarka nawiązała strojem oraz peruką do jednej z najpopularniejszych serialowych postaci ostatnich tygodni. Czyżby to Wednesday w wydaniu Dody?