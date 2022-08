Czują stres przed powrotem do pracy po wakacjach. "Żałowałam, że w ogóle poszłam na ten urlop"

Z tym mierzy się Katarzyna. Pracuje w dużej korporacji i niedawno wybrała się na dwutygodniowy urlop. - Byłam potwornie zestresowana. Wcześniej, kiedy nie było mnie kilka dni, eskalacja poszła o trzy poziomy wyżej w stosunku do mojego stanowiska - podkreśla i wyjaśnia, o co dokładnie chodzi: - Powiedzmy, że jestem specjalistką, raportuję do team leadera, on raportuje do managera, który raportuje to dyrektora. I eskalacja poszła z mojego poziomu na poziom dyrektora.