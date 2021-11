"Powinieneś pracować w zoo". Szef nie do ruszenia, pracownik do skruszenia

Wszyscy wiedzą, ale

- To nie jest tak, że był tylko zły i przemocowy. Jego strategia była taka, że czasem jechał kogoś po całości, żeby na drugi dzień go docenić i pogłaskać po głowie. On miał taki psychopatyczny magnetyzm. Otaczał się ludźmi raczej z problemami i niezdrową psychiką. Niektórzy pracownicy mieli wręcz tolerancję na agresywne zachowania wobec siebie. To ci zdrowsi szybko odchodzili. Pamiętam sytuację, kiedy świeżo rekrutowany pracownik siedział na spotkaniu i usłyszał, jak on się do nas odzywał. Przerwał spotkanie, wstał, wyszedł i tyle go widzieli.