Czujesz ten zapach? To znak, że w domu zadomowiły się pluskwy

Pluskwy to niewielkie insekty, które żywią się ludzką krwią. Spotkasz je w hotelu, hostelu czy w tramwaju bądź autobusie. Wystarczy chwila, żeby owad osiadł się na kurtce czy torebce, a tym samym, przedostał się do domu.

Rozmnaża się w zastraszająco szybkim tempie. Samica jest w stanie złożyć od 200 do 250 jaj , które osiągają dojrzałość już po miesiącu. Jak rozpoznać, że w mieszkaniu zadomowiły się pluskwy? Zwróć uwagę na kilka rzeczy. Jedną z nich jest dziwny zapach unoszący się w pomieszczeniu. To aromat stęchlizny, a przy tym lekko słodki.

Pluskwy należą do rodziny pluskwiaków. Osiągają od 4 do 6 mm długości. Żywią się krwią zwierząt ciepłokrwistych, w tym ludzi. Prowadzą nocny tryb życia. Za dnia skrywają się w szczelinach, szparach mebli, ścian, podłóg czy na zasłonach. Opuszczają je dopiero wieczorem w poszukiwaniu pożywienia. Atakują nas podczas snu. Wgryzają się w ciało, pozostawiając na nim niewielkie, czerwone, bolesne ślady, które mogą wywoływać uporczywy świąd.

Jak sprawdzić, czy w domu są pluskwy? Zwróć uwagę na materac. Jeśli na jego powierzchni pojawiły się liczne, czarne plamki, to znak, że w środku mogą znajdować się krwiożercze owady. Kolejnym dowodem na obecność insektów jest nieprzyjemny zapach unoszący się w pomieszczeniu. Przypomina smród gnijących malin lub intensywną, słodkawą woń kolendry siewnej. W zależności od ilości pluskiew może być słabo bądź mocno wyczuwalny.

Choć pluskwy nie przenoszą żadnych chorób, nikt nie chce mieć ich w swoim domu. Ugryzienie przez insekty jest bolesne, a w skrajnych przypadkach może wywołać reakcję alergiczną. Jeśli podejrzewasz, że zalęgły się w sypialni, musisz działać jak najszybciej. Są bardzo trudne do wytępienia. Nie działają na nie żadne preparaty przeciwko insektom, dlatego też należy zgłosić się do profesjonalnej firmy zajmującej się dezynsekcją. Po przeprowadzonym zabiegu pamiętaj o wygotowaniu pościeli, zasłon i firanek.

