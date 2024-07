Czujesz taki zapach? Znak, że masz wylęgarnię pluskiew w domu

Pluskwy to małe owady, które żywią się krwią ludzi i zwierząt. Są aktywne głównie w nocy, a w ciągu dnia chowają się w szczelinach i szparach mebli, ścian i podłóg. Pluskwy są trudne do wytępienia, ponieważ szybko się rozmnażają i są odporne na wiele środków owadobójczych. Ich obecność może być szczególnie problematyczna w domach, hotelach i innych miejscach, gdzie ludzie śpią.

Chociaż pluskwy są trudne do znalezienia, jest kilka sygnałów, które pomogą dowiedzieć się, czy grasują w twoim domu. Jednym z nich jest charakterystyczny zapach.

Obecność pluskiew w domu można poznać również po plamach krwi na pościeli , które są śladami ich żerowania. Również na meblach i ścianach można znaleźć ciemne plamki, przypominające sadze. Najczęściej znajdują się one wzdłuż linii materaca, ale również przy listwach. Oprócz tego pluskwy zrzucają swoje wylinki podczas wzrostu, które można znaleźć w pobliżu ich kryjówek. Najważniejszym i najbardziej alarmującym sygnałem są jednak bolesne ugryzienia na skórze . Przeważnie występują obok siebie i są ułożone w równej linii.

Jeśli podejrzewasz, że masz pluskwy w domu, ważne jest, aby działać szybko. Im wcześniej problem zostanie rozwiązany, tym łatwiej będzie się go pozbyć. Na początek przeszukaj wszystkie pomieszczenia, w których śpisz lub odpoczywasz. Zwróć szczególną uwagę na meble, ściany, podłogi i pościel . Szukaj oznak pluskiew, takich jak plamy krwi, ciemne plamki czy wylinki.

Jeśli w domu znalazłeś ślady pluskiew, warto skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się zwalczaniem szkodników. Pluskwy są trudne do wytępienia samodzielnie . Firma zajmująca się zwalczaniem szkodników będzie miała odpowiednią wiedzę i narzędzia do skutecznego pozbycia się pluskiew.

