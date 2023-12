Czujesz zapach ryby w mieszkaniu? Lepiej sprawdź te urządzenia

Czujesz stęchły zapach? To oznacza jedno

Wchodzisz do mieszkania i czujesz nieprzyjemny zapach stęchlizny? W twoich wnętrzach pojawiła się pleśń. To właśnie ona charakteryzuje się specyficznym, ziemistym zapachem, który jest bardzo łatwo rozpoznawalny. Sama pleśń jest jednak trudna do pokonania w pojedynkę. Oprócz tego, że zwiastuje kłopoty z wilgocią czy odpływem (o czym mało kto ma pojęcie!), może powodować problemy zdrowotne.