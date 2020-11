Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła? Czy to święto państwowe, czy kościelne?

11 listopada – czy tego dnia idziemy do kościoła?

11 listopada w Polsce obchodzi się Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe, ustanowione dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Narodowe Święto Niepodległości nie jest jednak świętem kościelnym, co oznacza, że tego dnia katolicy nie muszą obowiązkowo uczestniczyć we mszy świętej. Nie jest to bowiem tzw. święto nakazane w Kościele katolickim.