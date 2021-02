WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czy aborcja to temat zastępczy? Mocne słowa Grocholi – To nie jest kwestia światopoglądowa, to przykład głębokiej manipulacji – mówiła w "Newsroomie" Katarzyna Grochola po pytaniu o to, jak jest dziś w Polsce traktowana kwestia usuwania ciąży. – W określonych programach kobiety są przedstawiane jako te, które żądają skrobanek. Żadna kobieta nie marzy o tym, żeby być skrobana – denerwowała się pisarka. Jej zdaniem osoby, które dziś zmuszają kobiety do rodzenia chorych dzieci, nie rozumieją traumy, jaka je czeka. – Moim zdaniem działają na szkodę katolicyzmu w Polsce, który zaczyna się chwiać – dodała.