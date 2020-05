Czy maseczki nadal powinny być obowiązkowe? Prof. Krzysztof Simon postawił sprawę jasno

profesorze Ja mam wrażenie że w tej chwili nawet nie wrażenie bo docierają do nas takie informacje medialne że nawet w samym rządzie ścierają się dwa podejścia karać mandatami za brak maseczki czy w ogóle pozwolić jeszcze przed wakacjami nosić No to są skrajnie dwa różne podejścia nie to co skrajnie w ogóle i według mnie nieodpowiedzialne epidemia w dalszym ciągu jest liczba przypadku się zmniejsza 2 cały czas mówiłem i nietylko nie tylko ja że to u nas przebiega sezonowo to Zakażenia w dużym stopniu sezonowo udało nam się spłaszczyć to zachorowania bo dawno by służba zdrowia padło a ludzie by się leczyć w domach prawda czy były takie cyrki jak prawda czy ludzie siedzieli umierali bo się dusi bo bo służbę zdrowia mamy taką jaką mamy nie ma anestezjologów i pielęgniarek prawda nawet sprzęt jest to w związku z tym szanujmy to coś mi zrobi te znaczy to nie jest tylko osiągnięcia w jednej części rządu drugi rządu prawda rządu który jednego dnia tak nawiasem mówiąc działa bardzo dobrze a drugiego dnia wychodzi publiczne miejsce bez masek i w ogóle lekceważę dress nie może wyjść z domu bez masek na cmentarz etcetera etcetera więc też rzeczywiście w rządzie są bardzo dziwne nie tylko w rządzie No wśród kasy bardzo dziwne i czasem skandaliczne zachowania i to jest tak wszędzie na osiągnięcie jest nie tak dużo zachorowań jesteś siedemnaście osiemnaście tysięcy za chwileczkę będzie pomnóż by to przed 45 prawda to no bo to jest to prawdopodobnie ta liczba rzeczywista te bezobjawowa no tak wiele na 40 milionowy kraj Dobrze panie profesorze ale to co by pan radził zastanawiać się w ogóle za tymi majteczkami czy jednak nosić jest powoli ostrożnie wszystkich możliwych zasad prawnego bezpiecznego może nie trzeba karać bo u nas Wszyscy by wszystko wszystkich karani prawda może tylko postawić Policjantów i gonić i też prospołeczne nosić maskę to może tobie nie zaszkodzi ale może innemu może do tych różnych takich dziwnych osób to dotrze czy pan myśli że mi się noszenie maski jak idę na spacer i jadę rowerem podoba i mi to be to pomaga w czym Ale jak mam Niech ktoś będzie ścigał że jadę Idę po lesie i mam że nie mam maskit oczywiście jest absurd prawda jako taki Natomiast w miejscu publicznym miejscu zachować dystans w dalszym ciągu ograniczyć te kontakty tych tych ludzi chorych albo dno starszych wieku którzy są mają deficyt odpornościowe naturalny wyniku w wyniku czasu to sobie obrą po prostu jakim jak się zakażoną i trzy części w Mroczy mamy różne osiągnięcia terapeutyczne i tak we wszystkie ośrodki przelewy lecz A my nawet 95 latków No ale bardzo wiele nawet 60 latków domu nie da pani prawda że zaraz na pewno do tej terapii przyjdziemy ale tak zwana doświadczenia gdzie się zarażamy najczęściej to jest praca to jest sklep to jest właśnie spacer kartą czy nie da się tak większość większość ludzi których my mamy W tej chwili u nas w ośrodku jest centrum we Wrocławiu to są ofiary zakażeń w dps-ach w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia pojedyncze osoby są gdzieś indziej to są wnuk odwiedził babcię czy dziadek i tak dla dzieci ale generalnie są to wszystko osoby które trafiły do nas różnych jednostek służby zdrowia szczególnie z dps-ów No w tej chwili to mamy taką sytuację w bardzo dużym DPS pod Wrocławiem Marek koło Kalisza Co się dzieje jak to ładnie to tam jest jak straszne straszne straszne Straszne zdjęcie do zakażeń tam gdzie niestety ci ludzie są szalenie podatni na zakażenie a nie ma pani formacji nie bardzo wiemy co się dzieje w wojsku w więzieniach w Nokii które zostały też zdewastowane gdzieś tam pod Poznaniem bo nikt nie przestrzega albo w ogóle nie pomyślał o tym że można wnieść tak zamknięte środowisko natomiast mnie przeraża informacja że jeśli ktoś mówi że otworzymy w takim znaczeniu że siedzą wszyscy w restauracji gdzie nie ma podciśnienia filtru Hepa i i ten no to są absurdy proszę państwa jedzenie restauratorów bardzo lubię dobre restauracje Lubię się spotykać ze znajomymi ale proszę na zewnątrz utrzymując dystans prawda niech będzie ten przebieg powietrza kiedy nie ma tego ryzyka kontaktu ze 100 żoną matką wirusa bo nie wiadomo kto jest zakażony No mamy epidemie taki jest fakt i tego nie może nie rozumiem że pan jako specjalista pan jako profesor mam jako specjalista pan jako profesor od chorób zakaźnych do restauracji chodził nie będzie będę chodził jeśli restauracja będzie miała będzie miała filtr wyrzucający powietrze jako takiej będą duże odległości i będzie to restauracja na zewnątrz z przyjemnością będę siedział pod kot jakiś parasolem czymkolwiek żeby się woda nie lała na głowę natomiast nie jestem samobójcza i nie wejdę do środka restauracji kto co bardzo lubię robić i rozumiem że to samo radzi pan Polakom żeby na razie czekać nie rzucić ci bardziej Otwórzmy to restauracje gdzie się da ale nie mogą być to zamknięte to jest największa rzecz Dlaczego w tygrysach zapraszamy się nie ma przepływu gęstość ludzie podatni i tam się to wszystko zaczyna