Czy zabranie dziecka do kościoła to dobry pomysł? Zdania Polaków w tej kwestii są mocno podzielone. Z jednej strony kilkuletnie pociechy potrafią biegać, hałasować i rozmawiać, co przeszkadza w skupieniu się na kazaniu duchownego. Z drugiej - jeżeli rodzicom zależy na przekazaniu wartości religijnych, jak to zrobić bez zaprowadzenia milusińskich na mszę?

