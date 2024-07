Łowią w klubach "złotą rybkę". Policjant bije na alarm

Kwas hydroksybutanowy jest tak naprawdę płynem , który kiedyś był stosowany jako środek uspokajający i znieczulający, ale został wycofany ze względu na niepożądane skutki uboczne. Mężczyźni podają go przy pomocy strzykawki bądź słomki.

– Wytworzyła się grupa ludzi, którzy stworzyli sobie takie makabryczne zawody. To często wyrachowane osoby, które mówią, że startują w zawodach o to, kto dziś złowi ‘złotą rybkę’, która spełni ich życzenie – powiedział Dariusz Nowak.

