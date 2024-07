We wtorek 9 lipca odnaleziono ciało byłej kandydatki na radną Kluczborka. Znajdowało się w pobliskiej wsi Nasale, gdzie rodzina kobiety miała domek letniskowy. Zbrodni miał dopuścić się mąż 38-latki oraz ojciec Kingi, Izy i Henia. Trójka dzieci w jednym momencie straciła oboje rodziców - matkę, której życie zostało odebrane oraz ojca, który za swoją zbrodnię może spędzić resztę życia w więzieniu.

Podejrzanemu o zabójstwo mężczyźnie grozi od 10 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Zamordował 39-letnią Natalię. Ekspertka wyjaśnia, co stało za zbrodnią

