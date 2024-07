Ostrzega Polki przed Turkami. "On nie odczepi się od ciebie"

Turcja to jeden z najpopularniejszych kierunków urlopowych. Pełno w nim pięknych widoków i luksusowych hoteli oferujących wypoczynek all inclusive. Kraj cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków i Polek.

Mogłoby się wydawać, że Turcja to istny raj, tiktokerka publikująca jako @polka_i_turek przestrzega przed miejscowymi mężczyznami. Choć sama ma męża Turka, jej zdaniem tutejsi mężczyźni są wyjątkowo przebiegli. - Jeżeli Turek pracujący w hotelu robi coś, co sprawia, że czujecie się niekomfortowo, to zapewne wasze przeczucie chce was ostrzec. Należy wtedy powiedzieć o tym rodzicom lub menadżerowi hotelu — wyjaśnia.

Dyskryminacja i brak szacunku do kobiet

Turcja leży na dwóch kontynentach. Część kraju należy do Azji Mniejszej, a część do Europy Południowo-Wschodniej, co ma ogromny wpływ na zróżnicowanie kulturowe. Mieszkańcy europejskiej strony są uznawani za kulturalnych i wykształconych, podczas gdy osoby mieszkające po azjatyckiej stronie uchodzą za konserwatystów i ekstremistów. Problemem jest także dyskryminacja i brak szacunku do kobiet, które mają tam niewiele praw.

"Statystycznie aż 30% kobiet mieszkających w Stambule nigdy nie widziało morza. Przypomnę, że Stambuł jest miastem nadmorskim" - wyjaśnia Agata Toptay, psycholożka w rozmowie z Salamlab.

Ostrzega przed Polki przed Turkami

Na Tik Toku użytkowniczki publikującej jako @polka_i_turek opublikowała film, w którym przestrzega Polki przed Turkami. Tutejsi mężczyźni potrafią być bardzo uwodzicielscy i kokieteryjni. Wiele kobiet ulega ich urokowi, wchodząc z nimi w romantyczne relacje, co nie zawsze wychodzi im na dobre. Tiktokerka wskazała, jakie zachowania powinny wzbudzić szczególną uwagę.

- Jeżeli on od razu mówi o stosunku, a ty tego nie chcesz, to nie zgadzaj się na kolejne spotkania. On nie odczepi się od ciebie, jeśli spotkasz się z nim dla "świętego spokoju — ostrzega.

W kolejnej części filmu przestrzegła przed spotykaniem się z Turkami poza hotelem.

- Dostałam już kilka takich wiadomości, w ktorych okazało się, że takie sytuacje są niebezpieczne dla dziewczyn. Nie polecam iść nigdzie indziej niż hotel czy wsiadać do czyjegoś auta - dodała.

Poleciła, aby dokładnie wsłuchiwać się w to, co mówią. - Jeśli ma kolegę, który jest kobieciarzem, ale zapewnia cię, że nim nie jest, to kłamie. To taka taktyka, która ma zamydlić oczy naiwnym dziewczynom — tłumaczy. Na końcu poradziła, żeby słuchać się swojej intuicji.

- Jeśli Turek pracujący w hotelu zrobi coś, co sprawia, że czujecie się niekomfortowo, to zapewne wasze przeczucie chce was ostrzec. Należy wtedy powiedzieć o tym rodzicom lub menadżerowi hotelu - wyjaśnia.

