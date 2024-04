Grill na działce ROD? Tylko pod jednym warunkiem

Ciepłe, słoneczne dni wręcz zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dobrą opcją jest także wybranie się na ROD, gdzie moglibyśmy w sercu miasta rzucić się w wir prac ogrodowych. Czy jednak możemy rozpalić na nim grilla?

Polacy uwielbiają grillować. To w końcu nie tylko doskonała okazja do spędzenia czasu z bliskimi w zupełnie inny niż zwykle sposób, ale również do skosztowania potraw, na które nie pozwalamy sobie codziennie. Nie wszyscy jednak wiedzą, czy na działkę w Rodzinnych Ogródkach Działkowych również można zabrać ze sobą grilla.

Grill na ROD? Nie w każdym przypadku

Przez lata staliśmy się niemal ekspertami w grillowaniu. Wiosną oraz latem trudno jest sobie wyobrazić weekend bez spieczonej kiełbaski lub soczystej karkówki. Dla wegetarian również jest wiele smakowitych opcji z grilla. Nic więc dziwnego, że ten sposób przyrządzania potraw jest w naszym kraju niezwykle popularny.

Nie każdy z nas może jednak pochwalić się własnym ogrodem, gdzie będzie mógł rozpalić grilla. Osoby mieszkające w dużych miastach muszą nieźle się natrudzić, by znaleźć miejsce, gdzie rzeczywiście mogą to zrobić. Wydawać by się mogło, że problem ten rozwiązuje się, gdy dzierżawimy działkę ROD. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa.

Okazuje się, że można rozpalić grilla w tego typu miejscu tylko pod jednym warunkiem. Zgodnie z komunikatem Polskiego Związku Działkowców ważne jest, aby nasz sprzęt, który do tego używamy, mógł być w każdej chwili przeniesiony w inne miejsce, tak by dym nie przeszkadzał innym dzierżawcom.

To jednocześnie oznacza, że na działce ROD nie możemy postawić masywnego, murowanego grilla, który posłużyłby nam także w kolejnych sezonach.

Ognisko na działce ROD

Wiele osób marzy również, by urządzić na swojej działce ROD ognisko. Niestety jest to niezgodne z obowiązującym regulaminem. Wszystko przez to, że do jego rozpalenia potrzebujemy gałęzi oraz liści.

Zgodnie z paragrafem 68 pkt 5 działkowicze nie mogą spalać "odpadów oraz resztek roślinnych". Złamanie regulaminu może wiązać się z surowymi konsekwencjami, a nawet utratą działki.

