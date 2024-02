Hybryda jest szkodliwa? Naukowcy ostrzegają

Manicure hybrydowy jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów na piękne i trwałe paznokcie. Wielu producentów przekonuje, że jest to metoda nie tylko praktyczna, ale przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia . Naukowcy z Uniwersytetu w San Diego i Uniwersytetu w Pittsburghu postanowili to sprawdzić.

W swoim badaniu naukowcy z Uniwersytetu w San Diego i Uniwersytetu w Pittsburghu skupili się na trzech rodzajach komórek: keratynocytach ludzkiej skóry (część naskórka), fibroblastach ludzkich (komórki tkanki łącznej) i fibroblastach embrionalnych myszy. Komórki te były wystawione na działanie lampy UV przez trzy 20-minutowe sesje, z godzinną przerwą między każdą z nich. Po 48 godzinach od naświetlania naukowcy pobrali próbki do dalszych badań.

Niestety, wyniki tych badań nie napawają optymizmem. Zgodnie z ustaleniami naukowców, każda z sesji naświetlania lampą UV przyczyniała się do śmierci części komórek. Po trzech 20-minutowych sesjach zginęło aż 70% komórek. Wyniki tych badań zostały opublikowane w styczniowym wydaniu magazynu naukowego "Nature Communications".

Naukowcy zdecydowali się na przeprowadzenie tych badań po przeczytaniu artykułu o amerykańskiej uczestniczce konkursu piękności, u której zdiagnozowano rzadką odmianę raka skóry. Wnioski, do których doszli, są niepokojące.

